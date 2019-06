Come riporta il Corriere dello Sport, il futuro di José Callejon potrebbe essere ancora azzurro: “304 presenze in tutte le competizioni (7° di tutti i tempi) e soltanto 8 partite saltate dalla stagione 2013-2014. Giocherà a destra, il suo habitat, ma resta da vedere se nel tris di trequarti in caso di 4-2-3-1; oppure da esterno destro del tridente o della linea a quattro; o addirittura da interno di centrocampo. A proposito: il suo contratto scade tra un anno preciso, a giugno 2020, e lui, cioè il suo manager Quilon sta discutendo con la società. Il primo approccio non è andato a buon fine, ma poco importa: si continuerà”