Secondo TuttoSport, Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Milik ed il profilo che sta trattando sotto traccia sarebbe quello di Santi Mina. Si tratta di un attaccante completo: sono discrete le qualità fisiche ed a queste associa una propensione spiccata per il gioco di squadra, dal momento che svaria su tutto il fronte offensivo e adora venire incontro ai compagni. E' un classe '95 e quindi anche l'età è a suo favore. Ciò che, però, rende la strada in salita è la richiesta del Valencia, che per lasciarlo partire chiede 40 milioni di euro.



Se l'operazione non dovesse andare a buon fine e Dries Mertens dovesse salutare Napoli, allora non va trascurata la pista che porta ad un calciatore con caratteristiche più vicine, stavolta, all'attaccante belga, vale a dire Alejandro Gomez, da tutti conosciuto come "El Papu", e per il quale il Napoli ha già manifestato il suo interesse. Atalanta: in mezzo piace Soriano (Villarreal).