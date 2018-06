Al Napoli il futuro di Jorginho è ancora in bilico: la prima offensiva del City è stata rispedita all'Ethiad, ma ci potrebbero essere altri affondi. I partenopei si stanno cautelando, in primis con Milan Badelj, vicino al club azzurro. Il nome nuovo per il centrocampo, secondo Sky Sport, però è quello di Sebastian Rudy del Bayern Monaco, non un titolarissimo, che è già stato allenato da Ancelotti: il giocatore è sceso in campo 35 volte nel corso dell'ultima stagione in Baviera.