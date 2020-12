Tra pochi giorni aprirà il calciomercato invernale e in casa Napoli ci sarà da sistemare qualche giocatore di troppo. L'obiettivo è quello di alleggerire il monte ingaggi e sfoltire la rosa, soprattutto in un ruolo già coperto, quello offensivo.



C'è Fernando Llorente che è il principale giocatore in uscita. La trattativa con la Sampdoria negli ultimi giorni ha avuto una frenata con i doriani che riflettono sul contributo effettivo che potrebbe dare lo spagnolo, anche se i dialoghi potrebbero intensificarsi nuovamente. Tra gli altri club che seguono Llorente c'è il Milan alla ricerca di un vice Ibra, la Fiorentina che ha bisogno di qualche gol in più, ma l'unica a muoversi in maniera concreta è stata solo la Samp. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.