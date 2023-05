Il Napoli rischia di vedere il suo muro buttato giù. Come scrive Repubblica, De Laurentiis ha provato a convincere Kim Min-Jae a eliminare la clausola dal suo contratto, ma ha ottenuto solo un no come risposta. Sul coreano c'è il forte pressing del Manchester United che gli offre un ingaggio superiore ai 6 milioni netti a stagione, che gli inglesi sono pronti a garantirgli. Da ricordare che la clausola rescissoria è da 60 milioni ed è valida dall'1 al 15 luglio.