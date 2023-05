Il Napoli che ha vinto lo scudetto rischia una piccola ma importantissima rivoluzione. L'ossatura della squadra capace di dominare la stagione potrebbe presto non essere più la stessa con 4 addii possibil e uno già annunciato.



Il nome che più si sta allontanando dalla piazza campana è quella di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo artefice del "miracolo sportivo" è sempre più vicino alla Juventus. Oltre a lui permangono grossi dubbi sul futuro di Luciano Spalletti per cui è stata esercitata la clausola di rinnovo in automatico, ma senza interpellarlo e causando grosso malumore.



Oltre a loro il rischio più grande è quello di perdere due protagonisti assoluti come Kim e Osimhen per cui sono in arrivo offerte importantissime dalla Premier.