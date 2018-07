Il Napoli, secondo quanto raccontato da CalcioNapoli 24, segue Dimitri Oberlin, giovane attaccante classe 1997, in forza al Basilea, ha concluso la scorsa stagione con 10 reti stagionali. Nei prossimi giorni potrebbe essere a Dimaro il suo entourage per parlare con la società azzurra di un suo possibile trasferimento. Il giocatore ha stuzzicato l'interesse del Napoli e di Giuntoli già da molto tempo. Nonostante la giovane età e che il giocatore sia entrato nel giro della nazioanle svizzera, la quotazione del Basilea non è elevatissima. Il giovane attaccante è finito nel mirino anche di Genoa e Sampdoria.