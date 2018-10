Dopo le parole di ieri pronunciate da Aurelio De Laurentiis, a Napoli si torna a sognare Edinson Cavani. Il Matador, come riferisce Gazzetta, si sente ai margini del progetto PSG, soprattutto da quando è arrivato Neymar in squadra. Forse - si spiega - si è un po’ pentito di non aver forzato la mano al club francese in estate per cercare maggiore considerazione da un’altra parte: proprio il Napoli potrebbe ridare stimoli impensabili all’attaccante uruguaiano