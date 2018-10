Intercettato dalla stampa all'interno del Parco dei Principi,ha rilasciato altre dichiarazioni dopo quelle delle ore scorse: "Non c'è mai stress con, è distensione completa. Sia quando si vince che quando si perde, non ha importanza. L'importante è andare avanti, divertirsi e verificare chi abbiamo come giocatori. Lui ce li fa verificare.favorito? Ti vuoi portare jella da solo? Le ambizioni sono sempre state alle stelle per i napoletani, poi si perdono da sole al primo passo falso. Gli insulti verso di me? Non sapete di cosa si tratta, quando lo scoprirete farete il "mea culpa". Diffondete delle immagini non sane, che non riflettono la verità. Inchiesta di Report? Dovevo aspettare quel servizio per farmi un'idea? Parliamo di calcio da 14 anni... Queste domande vanno fatte al ministro degli Interni. Con il Psg non è una gara decisiva quella di domani ma è una partita vera, come in una grande giocata a scacchi. Va pensata, meditata, verificata in campo.Servono le idee chiare. Il coraggio è una caratteristica degli essere viventi, chi non ha coraggio è destinato a fallire. E' fondamentale, ma serve anche l'intelligenza di saper rinunciare. La vita è forte quando uno sa fare tesoro delle rinunce. Per vincere bisogna saper rincunciare. Non si può vincere sempre, la vittoria va preparata passo dopo passo. Verratti? Non mi ha mai fatto impazzire al PSG mentre con l'Italia mi è piaciuto moltissimo. Cavani è un fuoriclasse. Zielinski rinnova? Che c***o te ne frega?"