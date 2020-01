Terminata la sosta natalizia, manca poco e Napoli ed Inter torneranno in campo. Questa sera alle 20:45 la squadra di Gattuso tenterà di riprendersi il San Paolo dopo il successo in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.



Per farlo ci sarà bisogno del grande supporto del pubblico di Fuorigrotta. A quanto pare la presenza non mancherà. Infatti sono stati venduti oltre 35 mila biglietti. Ma nelle prossime ore potrebbe esserci un'impennata e gli spettatori potrebbero sfiorare i 40 mila.



Pubblico dalle grani occasioni quindi, con la speranza che l'incontro non deluda le attese.