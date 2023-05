I tifosi del Napoli saranno costretti, salvo colpi di scena, a guardare la sfida in casa del Monza (gara programmata per domenica prossima alle ore 15), dalla tv. Il Casms, ossia il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, riferisce il Corriere dello Sport, è intenzionato a vietare la trasferta ai sostenitori partenopei per evitare pericolosi incroci in autostrada.



I tifosi del Napoli infatti, potrebbero 'scontrarsi' nel corso del viaggio per raggiungere l'impianto brianzolo con i supporters di Udinese (giocherà in casa della Fiorentina alle 15) e Roma, (impegnata a Bologna alle ore 18). Con i primi i tifosi dei campani hanno avuto scontri in occasione della recente festa Scudetto alla Dacia Arena, mentre gli ultrà giallorossi e quelli del Napoli si sono 'affrontati' recentemente sull'Autostrada A1 all'area di servizio di Badia Al Pino con tanto di spranghe e con conseguenti arresti. L'episodio risale ai primi giorni di gennaio 2023.