Potrebbe essere emesso oggi il secondo verdetto della Serie A 2022-23:. I punti di distacco dal Verona quartultimo, infatti, sono 13, e al momento ce ne sono 15 a disposizione. Diverso sarebbe in caso di pareggio: 12 punti, con quattro vittorie della Samp e quattro sconfitte degli scaligeri si andrebbe allo spareggio. Si tratta comunque di una situazione disperata per la squadra di, che oggi affronta l'Udinese di12esima ma ancora in corsa per l'ottavo posto occupato dalla Fiorentina quattro punti sopra. Neanche in panchina, nonostante Sottil lo avesse dato per recuperato: spazio a Nestorovski. Nella Samp ci si affida aper le ultime speranze salvezza.La Sampdoria ha subito una media di 3.3 gol a partita nelle ultime quattro trasferte di Serie A e, sempre fuori casa, non trova il successo dal 4 gennaio 2023 (2-1 sul Sassuolo), da allora ha ottenuto due pareggi e sei sconfitte.L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P): 3-0 contro la Cremonese il 23 aprile – quello è stato anche l’unico match nel periodo in cui ha mantenuto la porta inviolata.Tutte le ultime sei marcature della Sampdoria in Serie A portano la firma di giocatori differenti, ma ben tre di queste sono arrivate su assist di TommasoNessuna squadra ha guadagnato più punti dell’Udinese in questa Serie A grazie a gol segnati dal 75’ minuto di gioco in avanti (12, come il Napoli).Tutti gli ultimi cinque gol in Serie A disono arrivati alla Dacia Arena e quattro di questi su assist di Isaac Success