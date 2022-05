Più passa il tempo e più il Napoli si sta rassegnando a perdere David Ospina. La dirigenza si sta già guardando intorno per cercare un sostituto, e secondo Sky Sport stanno valutando il futuro di Salvatore Sirigu. Nelle idee del club, l'attuale portiere del Genoa sarebbe il vice del titolare, che potrebbe essere Meret o un altro portiere in arrivo dal mercato in caso di cessione dell'ex Udinese.