Giovanni Simeone nella giornata di sabato ha sostenuto le visite mediche per il trasferimento al Napoli ed è arrivato a Castel Volturno per conoscere il centro sportivo azzurro. Il Cholito, però, non è stato presentato e ufficialmente non è ancora un nuovo calciatore del Napoli.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il contratto è stato già firmato ma burocraticamente manca ancora qualcosa per il passaggio fra i club, ma non per quanto riguarda l'accordo sulle cifre.