La prima parte di stagione per il Napoli tutto sommato è stata positiva. Certo, ci sono stati alcuni momenti no, qualche infortunio di troppo, ma Gattuso ha saputo anche rivalorizzare giocatori che avevano deluso le attese iniziali. Su tutti c'è Hirving Lozano, che è diventato un'arma in più sulla fascia destra, con i suoi strappi, le sue accelerazioni.



Oggi la Gazzetta dello Sport parla di lui in ottica mercato. In questi mesi il giocatore ha riacquistato valore e ha diversi estimatori, soprattutto dalla Premier League. Il Napoli al momento non ha intenzione di farlo partire, a meno che non arrivi un'offerta con una cifra uguale o maggiore rispetto a quanto speso un anno e mezzo fa per acquistarlo dal PSV.