Il momento no di Victor Osimhen non è ancora finito. Sembrava sempre più vicino il suo rientro in campo, ma ecco un altro stop. Il giocatore è tornato ieri a Napoli e si è sottoposto al tampone, risultando positivo.



LA NOTA - Di seguito il comunicato del club azzurro: "La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra".





