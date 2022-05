Il Napoli è alle prese con tante possibili partenze, da Davide Ospina, il cui contratto è in scadenza tra un mese e non ha al momento accettato la proposta del club, fino ad arrivare a Fabian Ruiz, che deve dare una risposta alla proposta di prolungamento del contratto. Senza dimenticare la situazione di Kalidou Koulibaly, anche lui, come il centrocampista spagnolo, con il contratto che scadrà tra un anno. Lo riporta il Corriere dello Sport.