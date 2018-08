Il Mattino riferisce della possibilità trapelata dall'amministrazione comunale di Napoli di poter agire tramite vie legali qualora non arrivasse da parte della società il bonifico con il 10% dell'incasso di Napoli-Milan. Ancora nessun bonifico da parte della società, come ancora nessuna fattura è stata mandata da parte del Comune, così si prosegue in una situazione di totale stallo.

l Comune non negherebbe la possibilità di intervenire tramite un tribunale per ciò che la società deve ancora all'amministrazione. E' pur vero, però, che dal Calcio Napoli fanno sapere che non c'è intenzione di proseguire con questa battaglia, anche se passi avanti in tal senso non sembra vengano fatti. Nonostante ciò, la possibilità che si cambi stadio è pressoché nulla. Il Napoli, infatti, continuerà a giocare al San Paolo anche se dovesse avviarsi un'azione legale tra le parti.