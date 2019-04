Come svela la Gazzetta, potrebbe non esserci il tutto esaurito per Napoli-Arsenal al San Paolo: "Ancora il tifo napoletano non dimostra di riscaldarsi come abitudine per il grande evento. Fino a ieri sono stati staccati 35 mila biglietti. Ne restano ancora 15 mila in vendita per poter parlare di tutto esaurito. Il termometro della passione azzurra da qualche tempo non si eleva da tradizione e sono molteplici i motivi per cui questo accade. Da un impianto poco accogliente, dove si vede male la partita da parecchi posti, ai prezzi alti, e anche un po’ di disamore"