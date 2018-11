La Gazzetta dello Sport spiega come Dries Mertens, uscito dolorante nel match con il PSG, accusi ancora dolore per la spalla infiammata. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione della spalla, esclusa dunque una lussazione. A Genova Mertens ci sarà, ma sarà in panchina. E sarà fatto spazio ad Arkadiusz Milik.