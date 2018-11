Jurai Venglos, agente del centrocampista del Napoli Marek Hamsik, parla a Radio CRC del futuro del capitano azzurro: "Cosa lega così tanto Marek al Napoli? Ci sono molte ragioni per cui lui ama Napoli. Ha sempre sentito questa città sulla sua pelle. Chiuderà la carriera a Napoli? Non lo so vedremo..".