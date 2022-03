Sono giorni decisivi, arrivano le partite da dentro o fuori per decretare le 32 squadre che prenderanno parte ai prossimi Mondiali in Qatar. Mancano giusto gli ultimi verdetti e in casa Napoli ci sono più delusioni che soddisfazioni tra i calciatori del club partenopeo.



Tante eliminazioni amare e inaspettate. Non parteciperanno, infatti, ai Mondiali gli italiani Insigne, Meret, Di Lorenzo e Politano. Così come Osimhen e la sua Nigeria, Elmas con la Macedonia, Rrahmani con il Kosovo, Ospina con la Colombia e Lobotka con la Slovacchia. Ce l'hanno fatta il Senegal di capitan Koulibaly, la Polonia di Zielinski (proprio grazie ad un suo gol per il 2-0 finale) e il Camerun di Anguissa. Ancora in attesa di capire se Lozano accederà con il suo Messico, ma le sensazioni sono positive. In più l'escluso "di lusso" Fabián Ruiz, che al momento non rientra tra i convocati ma la sua Spagna si è qualificata, e Mertens, escluso stavolta dal Belgio.