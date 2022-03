Il Napoli ha diffuso questa nota dopo l'allenamento odierno:



“Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo”.



Politano e Ruiz dovrebbero farcela per domenica, mentre c'è meno ottimismo per quanto riguarda gli altri giocatori.