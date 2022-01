L'avventura di Naithan Nandez con la maglia del Cagliari sembra essere giunta ai titoli di coda. Il Torino è in pole per portarlo in granata, ma c'è anche il Napoli che lo segue da tempo.



Proprio il Napoli è tornato a chiedere informazioni per Nandez. La formula degli azzurri però è sempre la stessa: prestito con diritto di riscatto. Per inserire l'uruguaiano si dovrebbe far spazio a centrocampo e l'unico cedibile sarebbe Demme. Il Cagliari, dalla sua, vuole ricavarne circa 20 milioni dalla cessione e ragiona sull'obbligo di riscatto. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.