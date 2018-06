Simone Verdi e il Napoli sono sempre più vicini. Dopo il no di gennaio, l’ala scuola Milan è tornata in orbita Napoli anche con l’arrivo di Carlo Ancelotti, suo grande estimatore come lo era Maurizio Sarri. E adesso sul tavolo c’è una proposta da circa 24 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, la cifra giusta per convincere il Bologna pronto a dare la massima disponibilità per il passaggio al Napoli. L’accordo verbale tra club è raggiunto, con tanto di sorpasso all’Inter che offre solo un prestito con diritto di riscatto a cifre inferiori. Adesso bisognerá formalizzare tutto e aspettare il giocatore: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Verdi deciderà al ritorno dalla nazionale, al momento lui e il suo agente non intendono affrontare il discorso.



PALLA A SIMONE - Napoli o permanenza a Bologna, il presidente Saputo è stato chiaro con Verdi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com adesso Simone dovrà accordarsi col Napoli per completare l’operazione, mai dire mai visto quanto accaduto a gennaio; mentre l’Inter continua a spingere ma ha molte meno chances visto lo scatto di Giuntoli con la proposta al Bologna nelle ultime ore. Il Napoli ha Verdi in pugno, ancora. Dopo mesi. E vuole stringere al più presto...