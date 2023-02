Il Napoli domina e vince 2-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un'altra partita perfetta per la squadra di Spalletti, che vola momentaneamente a +18 sulla seconda in classifica e si avvicina al sogno scudetto. La serata, però, si è chiusa su una nota negativa: la sostituzione di Osimhen, uscito dolorante dal campo. Per l'attaccante nigeriano, però, si tratta di un semplice sovraccarico. Nella giornata di domani verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.