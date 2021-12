In questi ultimi giorni in casa Napoli è scattato l'allarme Covid. Dopo la positività di Lozano, ieri sono arrivate quelle di Osimhen ed Elmas (quest'ultimo di rientro a Napoli, dove è in isolamento). Ieri sono stati sottoposti calciatori e staff ai tamponi molecolari. Ecco arrivati i risultati che fanno tirare un sospiro di sollievo. Ecco il comunicato del club:



Tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni.