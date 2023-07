Secondo test precampionato per il. Dopo il 6-1 contro l'Anaune Val di Non, l'avversario di giornata dal ritiro di Dimaro è la, retrocessa e il prossimo anno giocherà in Serie C.: 18' s.t. Puletto (S), 28' s.t. Anguissa (N).(4-3-3): Gollini (1' s.t. Meret); Zanoli (1' s.t. Di Lorenzo), Ostigard (1' s.t. Rrahmani), Juan Jesus (1' s.t. Obaretin), Mario Rui (35' p.t. Olivera); Folorunsho (1' s.t. Anguissa), Demme (1' s.t. Lobotka, 44' s.t. Saco), Elmas (1' s.t. Zielinski); Politano (1' s.t. Raspadori), Simeone (1' s.t. Osimhen), Zedadka (1' s.t. Kvaratskhelia). All. Garcia.(4-3-3): Alfonso (1' s.t. Galeotti, 30' s.t. Meneghetti); Dickmann, Arena (16' s.t. Dumbravanu), Peda (16' s.t. Breit), Tripaldelli (16' s.t. Maistro); Parravicini (16' s.t. Puletto), Murgia, Celia (1' s.t. Saiani); Orfei, Antenucci, (16' s.t. Rabbi) D'Orazio (16' s.t. Rao). All. Di Carlo.. Sotto la bufera che si è scatenata sul campo di Carciato,Primo tempo con la squadra di Garcia che ha cercato tramite il fraseggio di arrivare a creare pericoli.tra i più attivi e sono sue le due occasioni più spettacolari, quando al 14' dopo una bella manovra azzurra va a calciare di prima su assist di Mario Rui. Palla di poco alta. Lo stesso esterno romano al 40' viene servito da Elmas sul secondo palo e cerca la sforbiciata, senza trovare il gol. Da segnalarescatenato sull'out di destra e Folorunsho che si è reso insidioso con un paio di conclusioni da fuori. Brutte notizie per Garcia perché al 35' si ferma Mario Rui, che accusa un problema fisico e lascia il posto a Olivera. Nella ripresa entrano i pezzi grossi,fraseggiano tanto, con il centravanti nigeriano che è su ogni pallone ma non riesce a segnare. A sbloccarla ci pensa Filippo, che calcia1-0 Spal che dura una decina di minuti, quando poisi inserisce con i tempi giusti e spinge in rete un buon suggerimento di Zielinski (con tanto di velo di Osimhen). Napoli che cerca il gol vittoria nei minuti finali, Kvara alza i ritmi e Raspadori sempre al centro dell'azione. Manca però il guizzo finale eSi chiude così il ritiro della squadra di Rudi Garcia a Dimaro che da venerdì inizierà la preparazione a Castel di Sangro. Il prossimo test è in programma sabato 29 luglio contro l'Hatayspor in Abruzzo.: solito lavoro nella doppia fase. Ci mette tanta qualità e fisicità e va a segnare il gol del pareggio.: quella fascia destra con Zanoli funziona molto bene. Riceve palla e sterza con grande frequenza sul mancino trovando soluzioni interessanti. Sfiora anche il gran gol con una bellissima sforbiciata.: ruolo inedito quello di esterno destro, o meglio ci ha giocato veramente poche volte in quella zona di campo. Si disimpegna bene, con qualità, tagliando spesso dentro il campo e arrivando a calciare. Può essere una risorsa importante, considerando la situazione in bilico di Lozano.: ha ancora bisogno di ingranare. Questa non è stata la partita per lui ed è riuscito a toccare pochissimi palloni, ingabbiato e sempre anticipato dalla coppia Arena-Peda.: si fa sorprendere con un gol da dietro centrocampo del classe 2004 Puletto. Va anche detto, però, che all'87' si è reso protagonista di un buon intervento su un tentativo da fuori della Spal.