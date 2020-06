Il Napoli non si vuole più fermare: dopo la vittoria della Coppa Italia e il successo sul Verona, al San Paolo arriva la Spal. Fischio d’inizio alle ore 19.30, per ottenere il settimo successo nelle ultime otto e continuare ad inseguire il sogno Champions.L'Atalanta vola, il Napoli ha il dovere di vincere per non avere rimpianti. La squadra di Di Biagio è invece reduce da sei sconfitte su sette. Ce la fa Mertens, in panchina Milik, con Gattuso che recupera Manolas. Out Allan, neanche convocato.



NUMERI - Ecco alcuni dati statistici forniti da Opta: Sono 33 le sfide tra Napoli e Spal nel massimo campionato: per i partenopei 18 successi, sei pareggi e nove sconfitte. Il Napoli è imbattuto da 12 partite di Serie A contro la Spal. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso conta tre partite e tre successi da allenatore contro la Spal in Serie A. L'attaccante degli estensi Andrea Petagna ha realizzato due reti contro il Napoli in Serie A, entrambe però in gare interne - finora è infatti rimasto a secco nelle due sfide contro i partenopei al San Paol



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.



Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Murgia, Missiroli, Fares; Cerri, Petagna.