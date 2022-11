Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a Dazn dopo la vittoria sul Napoli:



"Le vittorie sono tutte sofferte, i 15' finali di oggi aiutano a sottolineare quanto quello che hanno fatto i ragazzi fin qui non sia scontato. La prima parte di campionato è stata stratosferica, siamo un gruppo bellissimo e voglio ringraziare tutti pubblicamente".



TOP CLUB - "Quando c'è uno stadio che partecipa così diventa più facile trovare l'esaltazione. Poi abbiamo alleggerito il ritmo, ma ci siamo resi conto che non è finito mai nulla. Se il mezzo inciampo di Kim fa notizia, figuriamoci che marziano è stato fino a questo momento. Le ha giocate tutte dal primo all'ultimo".



MENTALITA' - "Ho una squadra eccezionale per mentalità e disponibilità, hanno tutti un'età in cui è facile essere stimolati. Chiunque avessi inserito, avrei ricevuto comunque una risposta ottima. Ci sono titolari di 60 minuti e titolari di 30 minuti e non c'è nessun muso, questa è una grande crescita e noi siamo a buon punto".



CONCORRENTI - "Ce ne sono sei e sono vicinissime, bastano due episodi per creare problemi. I due gol incassati stasera ci serviranno ad allontanare certi rischi ed essere più convinti di fare gol all'avversario anche quando la partita sembra chiusa".