Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato così a Dazn: “Osimhen? Non ha ancora la percezione su certe distanze, magari colpisce di testa con il difensore distante cinque metri quando potrebbe controllarla di petto. Ma ha una gamba e una forza, parte da metà campo e tiene impegnati cinque difensori da soli. Abbiamo fatto una buona partita, di attenzione, di sacrificio in alcuni momenti. Abbiamo tirato fuori il carattere, se riusciamo a mantenere questo livello qui possiamo ancora inserirci nella lotta per qualcosa di importante. Osimhen più forte di Vlahovic? Non faccio paragoni, Vlahovic è un campione, se la Juve l’ha preso ci sarà un motivo. Osimhen è un calciatore top, tiene alla squadra, su certe cose deve migliorare, deve fare dei passi in avanti. La settimana post Milan è stata pesantissima, perchè sei in un ambiente nel quale hai ricreato quell’entusiasmo giusto. Hai perso una partita con un po’ di sfortuna, una partita che poteva spingerci verso qualcosa che avrebbe portato una gioia infinita. Il Milan è stato bravo a sfruttare una situazione un po’ sporca. Il sentimento delle persone lo subisci perché sono tutti innamorati di questa squadra”.