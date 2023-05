Gioia ma anche qualche sassolino dalla scarpa. Il post partita di Udinese-Napoli è stato l’occasione per Luciano Spalletti sì di festeggiare il suo primo Scudetto ma anche di rispondere a qualche polemica che l’aveva riguardato. “Io non mi dimentico quando dopo Empoli tutti voi volevate la mia testa”, ha detto in conferenza stampa alla Dacia.



IL FATTO - Ma a cosa si riferisce l’allenatore del Napoli? L’ex Roma è tornato alla passata stagione e alla trasferta del Castellani dove i suoi avevano perso e toccato uno dei punti più bassi dell’annata. Come ricostruito da Sky Sport, dopo la sconfitta ci fu un duro confronto tra società, staff tecnico e ambiente. Il presidente De Laurentiis optò per il ritiro e addusse come motivazione anche la volontà di Spalletti di far quadrato. L’allenatore invece si adirò per la scelta e per le numerose critiche piovute dalla stampa napoletana.