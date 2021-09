Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il successo contro il Cagliari: “Dobbiamo migliorare in qualità nell’andare a chiudere le partite. Dobbiamo ancora crescere.Se l’avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio, perché magari su un angolo viene riaperta. Dobbiamo stare sul pezzo, essere coscienti di quello che siamo e dove si vuole andare”.“Viene da un calcio di lotta e fisicità, copertura degli spazi e resistenza. Noi invece privilegiamo altre caratteristiche e per questo diventa evidente,fine primo tempo viene negli spogliatoi e parla di quello che succede, di quello che ha visto in campo. In gergo si dice "prende notizia" e capisce i comportamenti della squadra avversariaHa una personalità rivolta a sé stesso e non può giocare in un contesto di squadra. Per ambire ad entrare in Champions, è una qualità che deve essere diffusa e se uno non lo capisce bisogna farglielo capire. Si gioca tante partite: fino ad ora non c’era tanto bisogno di fare turnover, ma poi giocando ogni due giorni e mezzo ci vogliono i calciatori che si sono allenati bene”.