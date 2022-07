Sono giorni complicati in casa Napoli. Secondo giorno di allenamento nel ritiro di Castel di Sangro. Sessione pomeridiana per la squadra di Luciano Spalletti che ha visto lo stesso tecnico e Victor Osimhen protagonisti di una spiacevole vicenda.

Proprio Osimhen è stato cacciato dall’allenamento. C’è stato un intervento di gioco da parte di Anguissa nei confronti di Ostigard. Osimhen si è lamentato reclamando un fallo. Spalletti ha fatto proseguire ma l’attaccante nigeriano ha continuato la sua protesta in maniera eccessivamente plateale e Spalletti lo ha cacciato dall’allenamento. Al suo posto richiamato in campo il giovane Ambrosino, che era impegnato in palestra.