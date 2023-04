Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti parla del possibile rinnovo:



"Il presidente ha l'opzione, ma a me non interessa niente del contratto! Penso solo ai risultati e spero i giocatori facciano lo stesso. Parlare dei prossimi contratti serve a creare confusione. Pure sui giocatori, rinnovi, adeguamenti, si rischia di fare confusione sulla vita attuale: deve esserci un solo pensiero, questo risultato ed i tifosi sanno quant'è importante".