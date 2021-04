Luciano Spalletti si scalda, pronto a tornare in panchina. Il suo contratto con l'Inter scadrà il prossimo 30 giugno, dopo due anni a guardare e studiare l'allenatore toscano sta valutando le varie proposte che gli sono arrivate. La più convincente di tutte? Quella del Napoli che, nonostante gli ottimi risultati degli ultimi mesi, è convinto di separarsi da Rino Gattuso a fine stagione. Avanti tutta per Spalletti, quindi, anche se De Laurentiis ha fatto più di un tentativo per provare a convincere Massimiliano Allegri...