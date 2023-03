Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Torino



"Osimhen ci va di testa come nessun altro, è una sua qualità. Perché fa gol sul secondo palo? Perché gliela mettono lì. Parlavo con i ragazzi prima di una partita avendo il sentore che ci potesse essere un po' di appagamento, ma mi hanno dimostrato una volta di più di poter essere veramente qualcuno con la loro fame".



OSIMHEN E KVARATSKHELIA - "Io ci metterei anche gli altri. Quello che risalta agli occhi di tutti sono le giocate appena prima del gol, ma Di Lorenzo fa un uno-due lungo trenta metri portando la palla a sinistra e creando lo spazio giusto per andare al cross per Olivera. Cose da extraterrestri".



FEDELISSIMI - "Kim, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka hanno qualità nelle aggressioni, capacità di rispondere sempre al top, ti privi malvolentieri di quello che ti dà migliori risultati. Di Lorenzo poi ha carattere, Rrahmani stesso sta diventando un leader".