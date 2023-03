Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della 27esima giornata di Serie A.





SAMPDORIA – VERONA h. 12.30

MARIANI

BINDONI – VALERIANI

IV: PERENZONI

VAR: AURELIANO

AVAR: NASCA



91' - Check del Var anche sul gol di Faraoni, per un presunto mani, ma la rete viene convalidata.



67' - Ancora Gaich in gol e ancora fuorigioco, sempre grazie all'intervento del Var. L'attaccante del Verona è in offside sul colpo di testa di Lasagna.



61' - Mariani, con l'intervento del Var, annulla per fuorigioco un gol di Gaich.





FIORENTINA – LECCE h. 15.00

ABISSO

GALETTO – SCARPA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.



TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – LO CICERO

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: DI MARTINO