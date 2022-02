Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul campo del Venezia: "Questa vittoria ci dà quella consapevolezza superiore, abbiamo la possibilità di fare buone partite, di giocare sempre per vincere. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante su un campo difficile".



Su Osimhen: "Lui le qualità le ha, siamo noi che dobbiamo migliorare nel servirlo, non palleggiare sempre e non mettere i difensori in condizioni di difendere sulle sue qualità".



Sul match di sabato prossimo con l'Inter: "Abbiamo da recuperare ancora dei calciatori. La possibilità di fare 3-4 cambi di qualità è importante, con i cinque cambi le partite si possono cambiare nel secondo tempo. Sarò importante recuperare Koulibaly e Anguissa, far fare qualche allenamento in più a Ounas, poi vedremo Lozano".