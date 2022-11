Luciano Spalletti ha parlato in esclusiva a Rtv38 a margine della serata organizzata dall'Associazione Neri Ferramosca: "Bellissima serata perché ci ricorda due ragazzi splendidi a cui la sorte ha giocato un brutto scherzo. Ritrovarsi qui a parlare di loro è sempre bello e negli anni del Covid ci siamo ugualmente riuniti per dare un seguito a quella che è la storia di questi ragazzi".



PENSA AL MONDIALE O ALLA SQUADRA? - "Nessuno dei due, sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Ora c'è questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte".



SULLA RIPARTENZA DEL CAMPIONATO - "Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Io sicuramente andrò a lavorare su altri concetti e sicuramente alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me viene a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo fino all'infinito era impossibile. E' possibile fare un bel periodo, staccare e un altro buon periodo".