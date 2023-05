Nel post partita di Udinese-Napoli, Spalletti ha parlato anche del suo futuro, rispondendo alle parole del presidente De Laurentiis. Il patron aveva detto in precedenza che il prossimo Napoli sarebbe certamente ripartito dall’allenatore di Certaldo. Questi ha così risposto: ‘Questo lo deve dire a me, prima a me, non a voi giornalisti”, ha sibilato in conferenza stampa. ‘Ha detto che vuole vincere la Champions League? Troppo facile per lui dire così, casca sempre in piedi lui…’