per approdare in semifinale di Champions. Nel frattempo, però, un impegno di campionato da affrontare,con la speranza di strappare qualche risultato positivo per sperare nella salvezza. Le due squadre sono divise da ben 52 punti in classifica, però gli scaligeri riportano in mente dei fantasmi del passato. Nel 2021, infatti, l'1-1 contro il Verona davanti ai propri tifosi all'ultima giornata di campionato faceva sì che la Juve scavalcasse gli azzurri negandogli il quarto posto per l'approdo in Champions. Domani sarà un'altra storia, perché c'è l'opportunità concreta di avvicinarsi allo storico terzo scudetto:- Arrivano splendide notizie da Castel Volturno. Già, perchéregolarmente in gruppo il capocannoniere di questo Napoli,Spalletti ne ha annunciato la convocazione per la partita di domani, ma partirà dalla panchina:, per riposare in vista del Milan. A loro è prevista qualche altra aggiunta di spessore.- Spalletti ha annunciato qualche cambio in più rispetto all'undici titolare schierato appena due giorni fa. C'è bisogno di recuperare le energie e ovviamente anche di arrivare al meglio in vista del ritorno di Champions. Tra i pali non è così certa la presenza dirispetto al solito, anche se parte favorito: il tecnico di Certaldoessendo un portiere affidabile (e lo ha dimostrato contro l'Atalanta). Resta il principio della stanchezza che non colpisce un ruolo non di movimento come quello dell'estremo difensore.il sudcoreano sarà squalificato in Europa e così sarà titolare in campionato. Di fianco a lui prende quota l'ipotesi, con la coppia Rrahmani-Juan Jesus che dovrebbe giocare con il Milan. Resta in piedi la soluzione con lo stesso Juan Jesus che potrebbe "prepararsi" e scaldare i motori in vista della prossima marcatura su Giroud.dato che ha una capacità di recupero incredibile, come sottolineato più volte da Spalletti.A centrocampo avanzaper la sua prima maglia da titolare in campionato, così da dare riposo a Lobotka.sarà la mezzala destra (anche lui squalificato in Champions). Diverse le ipotesi tra centrocampo e attacco che ruotano attorno ad un paio di giocatori.non ha disputato neanche un minuto nell'ultima sfida di campionato e potrebbe essere lui a completare il reparto. Ma il dubbio da sciogliere riguarda: da capire se prenderà il posto del polacco o saràIn caso di Elmas mezzala toccherebbe a Lozano partire dall'out mancino nel tridente completato da(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Raspadori, Elmas. All. Spalletti.