A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Lazio, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:



LA PARTITA - "Gara determinante? Abbiamo tutti questa sensazione. Riceverò il massimo dai calciatori in questa partita. Non so se basterà, ma so che lo faranno. Negli ultimi due giorni diventa difficile acchiappare a volo queste sensazioni, ma è il modo di ragionare dei miei ragazzi che hanno sempre avuto nel corso di questa stagione".



POLITANO - "È un calciatore che può dare tanto nelle soluzioni offensive alla squadra. L'intenzione è riuscire a vincere. Quando è stato a disposizione l'abbiamo utilizzato. Al rientro ho deciso di tenerlo in panchina, ma lui è uno dei titolari".



L'ANDATA - "Mi aspetto una Lazio che faccia un bel calcio come tutte le squadre guidate da Sarri. Sicuramente c'è stato un miglioramento rispetto all'andata. Sia per la Lazio che per il Napoli questa partita vale tanto".