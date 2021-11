Domanisi affronteranno per la quarta giornata di Europa League. Gli azzurri sono arrivati nel pomeriggio in Polonia epresenta la gara rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa:- "Non vedo perché la squadra debba essere indebolita, abbiamo una rosa che ci permette di sostituire qualche giocatore che ha giocato più spesso. Siamo venuti qui per vincere la partita. Ci teniamo all'Europa League. Sappiamo la difficoltà dell'impegno ma ricerchiamo la vittoria".- "Insigne ha un muscolo affaticato, abbiamo fatto tutti i test del caso e abbiamo deciso di tenerlo fuori per precauzione. C'è una partita giovedì, un'altra domenica, però ho anche altri giocatori che meritano di giocare e lasciarlo a casa quindi è frutto di più valutazioni".- "Dries ha giocato una partita sotto al suo livello. Lui è un calciatore che riesce a riempire l'area. Ma anche Petagna porta all'obiettivo. Sono due strade diverse ma giuste".- "Non bisogna preoccuparsi dei minuti non giocati ma di ciò che è stato fatto nei minuti in campo per aiutare la squadra a vincere. Domani è il momento di questi ragazzi, giocheranno praticamente tutti quelli che sono qui e avranno la possibilità di far vedere le loro qualità. A me non mancherà nulla perché abbiamo una squadra forte. L'unico modo per rispondere è la vittoria".- "È un giocatore muscolare, fisico, resistentissimo sotto questo aspetto. Per cui mi aspetto che possa andare a mettere a posto questa difficoltà momentanea per il ruolo del centrale e poi nell'economia della partita può darsi che ci sia la possibilità di togliergli qualche minuto in vista di domenica. Poi dipende da come andrà. Il ragazzo da un punto di vista fisico è una belva, diventa difficile trovargli difetti".- "È un calciatore offensivo, poi ha talmente tanto estro e qualità che si può mettere ovunque. Chiedergli delle rincorse come fa Politano o Lozano, raddoppiare sul terzino, lo fa lo stesso ma ha attitudini offensive. Ti fai anche del male non dandogli possibilità di agire negli ultimi 20 metri. Lui ha proprio nelle corde questa caratteristica di saltare l'uomo nello stretto, di imbucare, ha un mancino che crea qualcosa di importante".- "Sono importanti i tifosi, abbiamo sentito la loro vicinanza anche quando sono stati meno vicini. Loro sono a punteggio pieno perché avrebbero vinto anche quella partita che noi abbiamo pareggiato, hanno grande passione".- "Faccio fatica a capire questa storia, perché dovremmo tenere poco all'Europa League? Mando dei segnali a giocatori che causa infortuni hanno giocato di meno e gli dico che non importa giocare questa partita? Sarebbe fallimentare dal punto di vista professionale da parte di un allenatore infondere questo messaggio qui. Loro devono esprimere la propria qualità in un contesto reale, non si giocano partite per finta".- "Meret gioca perché è un portiere forte come Ospina, non perché la partita sia meno importante. Siccome hanno la forza che si equivalgono diamo la possibilità anche a Meret, si sta allenando benissimo. Non ne possiamo far giocare due purtroppo".