Il Napoli batte il Wisla Cracovia in amichevole rimontando lo svantaggio iniziale. È 1-2 al fischio finale grazie alle reti di Politano e Machach. Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita:



LA REAZIONE - "Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l'altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire".



GIOVANI - "Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinché si possa ben sperare nel loro futuro".