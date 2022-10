Il Napoli è già agli ottavi e Luciano Spalletti lo celebra ai microfoni di Sky.



"Oggi siamo stai coinvolti e trascinati dal pubblico. I ragazzi hanno fatto una cosa immensa e hanno portato in campo l'orgoglio di un popolo intero come quello napoletano".



"Gli schemi non ci sono più nel calcio, gli spazi non sono più fra le linee ma fra gli avversari. Quel che è fondamentale è saperli riconoscere. Saper andare dentro al momento giusto, avere il coraggio di iniziare sempre l'azione anche quando ti pressano".



“Non sapevamo a che punto Osimhen fosse, dato che ha fatto pochi allenamenti con noi, per cui era un'incognita. Non ha lavorato per la squadra in fase difensiva perché non era in condizione. Dovevo alzare la squadra fisicamente e poi ripartire da metà campo, ci voleva la gamba di uno con questa caratteristica. Deve giocare di più con la squadra, ha sbagliato un gol facile, ma lui è questo qui, non è pulitissimo nel palleggio con i compagni, per noi però è un giocatore importante e 50 minuti sono tanta roba. Mi dispiace per Simeone, meritava di giocare".



"L'Ajax ha fatto vedere che livello di calcio gioca, non è che noi abbiamo abbassato il livello o siamo stati spettatori visti i risultati fatti, ma aver passato un girone contro squadre del genere alla quarta partita è un merito dei giocatori che l'hanno fatto con un calcio di livello".