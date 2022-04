Dopo le ultime esperienze con Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, non andate secondo i piani, la panchina del Napoli sembrava aver trovato in Luciano Spalletti il condottiero perfetto per spingere la squadra verso il grande sogno chiamato scudetto. Dopo oltre 30 partite da protagonisti però, i partenopei si sono spenti sul più bello, ottenendo un solo punto nelle ultime tre uscite con la clamorosa rimonta subita ad Empoli a rendere più complesso il futuro del tecnico. Il “miglior allenatore mai avuto”, come definì Spalletti lo stesso Aurelio De Laurentiis lo scorso dicembre, non è più così saldo sulla panchina azzurra tanto che per i betting analyst vale 5 volte la posta la possibilità che Spalletti si ritrovi senza panchina all'inizio del prossimo campionato mentre sale a 7,50 un futuro alla Fiorentina, opzione in vantaggio rispetto all’Atalanta proposta a 9. Per l’ex Roma, poi, possibile anche una nuova esperienza all’estero, con la Premier League in vantaggio: vale 12 volte la posta un approdo sulla panchina del Newcastle contro il 15 del Tottenham, non così sicuro della permanenza di Antonio Conte. Più attardate invece le altre big della Serie A con la Lazio fissata a 20, in vantaggio su un clamoroso ritorno alla Roma offerto a 35. Ancora più lontane le grandi del Nord, con Juventus, Milan e Inter, date tutte e tre a 50 volte la posta.