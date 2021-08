ha commentato a Dazn la vittoria contro il Genoa, partendo dal gol annullato a Pandev: "E' giusto, perché l'attaccante si gira di spalle e non cerca il pallone ma il contatto col portiere. Gli disturba l'uscita". Poi, su Insigne: "Sa giocare in più ruoli, oggi si è abbassato sul quinto del Genoa; quando lui faceva questo movimento, Elmas e Fabiàn dovevano attaccare lo spazio. Nel primo tempo però Lorenzo è stato bravo a fare due o tre giocate creando occasioni. Lui falso nueve come Mertens? L'assenza di Dries pesa, Lorenzo è bravo a prendere palla sui piedi, girarsi e imbucarla".- "E' una prima punta bravissima tecnicamente, uno da palla addosso e da chiusura d'azione in area di rigore. E' chiaro che poi ogni tanto gli ho preferito gli altri perché poi là davanti ne ho tre, considerando anche Mertens e Osimhen. Può fare altri ruoli quando faremo il 4-2-3-1. Il timore è che poi non usandolo si stufi un po' e questa cosa va chiarita con lui. Esiste sempre la possibilità che possa andare via, col mercato aperto è sempre così. Gli ho chiesto se potessi metterlo dentro in caso di bisogno, lui mi ha dato disponibilità e mi ha risposto che non c'erano problemi e avrebbe fatto tutto ciò che doveva.. Dopo il gol è venuto da me e ci siamo trasferiti la gioia per coinvolgerci a vicenda. Lui era contento, io ero felicissimo. Ha avuto una reazione da bomber vero. Giusto così".- "Siamo tra le sette che lottano per i primi posti. Di insidie che vengono dal basso ce ne sono, basta guardare l'intensità dell'Empoli avuta ieri contro la Juventus. Nessuno dava come partita possibile quella che abbiamo visto, invece con intensità e idea di gioco hanno vinto i ragazzi di Andreazzoli con una partita importantissima".