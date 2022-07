Il Napoli pareggia 1-1 contro il Maiorca la sua seconda amichevole a Castel di Sangro. Al termine del match l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni:



LA PARTITA - "Com'è andata? Un po' bene, per un altro po' insomma. Abbiamo avuto delle difficoltà nel gestire la palla, viaggiava lentamente e loro erano piazzati. Poi se si gioca con due moduli diversi se non sei aggressivo sei nella via di mezzo e non recuperi mai palla. Nella seconda parte dovevamo fare meglio".



GARA FISICA - "È così, chi viene crea queste difficoltà del fallo, della finta di aver subito fallo, litigi, meglio quando ci sono le gare vere perché si passa molto tempo su falli che non ci sono e non c'è ritmo".



KIM - "Molto bene, ha fatto vedere fisicità e bravura con i piedi, è uno reattivo, muscolare, tecnico".



KVARATSKHELIA - "Ha fatto bene anche le altre, lui ha la capacità di saltare l'uomo, non è stato fortunato in alcune situazioni, ma ha fatto bene, sicuramente. Dovremo fare tutti meglio, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene".