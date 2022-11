Domani gli azzurri scenderanno in campo contro l'Udinese in vista della quindicesima giornata di Serie A, prima di fermarsi a causa della sosta per i Mondiali in Qatar. Di fronte un'avversaria che ha ottenuto risultati importanti in questo avvio di campionato, tra cui le vittorie nette contro Inter e Roma, i pareggi contro Lazio e Atalanta. Resta, però,e soprattutto quella che guarda tutti dall'alto verso il basso. 38 i punti degli azzurri, a +8 su Milan e Lazio, con l'obiettivo di allungare momentaneamente a 11 le lunghezze nella giornata di domani, in attesa di scontri diretti importanti che ci saranno domenica (Atalanta-Inter, Milan-Fiorentina e Juve-Lazio). 11 sarebbero anche le vittorie consecutive ottenute in campionato in caso di successo.- Spalletti dovrà fare i conti conche ha già saltato gli impegni contro Atalanta ed Empoli a causa di una lombalgia. Oggi il tecnico di Certaldo ne ha annunciato nuovamente il forfait contro l'Udinese. Anche, come previsto, non prenderà parte al match e tornerà in campo, con calma, direttamente nella prossima gara contro l'Inter, in programma a San Siro il prossimo 4 gennaio. Tra gli indisponibili c'è Sirigu e saranno Idasiak e Marfella le alternative a Meret.- Ci sono diversi dubbi ancora da sciogliere per Luciano Spalletti per quanto riguarda la formazione che affronterà domani l'Udinese. Dubbi che riguardano esclusivamente difesa e attacco. Tra i pali chiaramente il solito, che fin qui le ha giocate tutte tra campionato e Champions. In difesa le certezze sono, c'è ilche potrebbe essere vinto dal brasiliano. Altra situazione di incertezza sull'out mancino, dato che sia Mario Rui chestanno dando entrambi un enorme contributo alla causa. L'uruguaiano, però, parte con un leggero vantaggio, che è anche quello di essere più fresco avendo riposato contro l'Empoli. Il centrocampo è quello "titolarissimo", in cui si vede ilal posto di Ndombele. A completare il reparto. In attacco possono cambiare 2 interpreti su 3.sarà il solito punto di riferimento, sulle fasce le novità rispetto a martedì:- fresco di gol e assist decisivi per la vittoria contro l'Empoli - prenderà il posto di Politano sull'out di destra edscalpita per una maglia da titolare sull'altro lato. Resta in piedi l'ipotesi Raspadori al posto del macedone.La probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.